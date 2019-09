VIDEO A Santa Sabina golf e motori alla prima edizione della Satiri auto cup

Domenica 8 settembre al Golf club Perugia per la prima edizione della Satiri auto golf cup, evento organizzato dalla concessionaria Satiri Auto con il patrocinio del Coni Umbria. Attesi atleti dall’Umbria e da fuori regione nella gara che sarà disputata a partire dalle 9, con formula 18 buche Stableford tre categorie e premi per il primo classificato lordo e i primi tre classificati di prima, seconda e terza categoria. Inoltre, previsti premi per le categorie Lady, Senior e Junior.