VIDEO Salvini a Eurochocolate, "picconate" ai blocchi di cioccolato e al Governo nazionale: "Vadano a casa"

Anche Matteo Salvini sfila tra gli stand di Eurochocolate. Circa un'ora e mezza per raggiungere piazza IV Novembre dall'hotel Brufani, tra selfie e strette di mano. Poi il leader della Lega si improvvisa scultore, "picconando" i blocchi di cioccolato che, come è tradizione della prima domenica del festival internazionale del cioccolato, si trasformeranno in sculture, senza risparmiare colpi al Governo alla luce anche della manifestazione di Roma: "La maggioranza del Paese è quella di San Lorenzo, vadano a casa".