Una dedica in musica ai locali di culto per gli amanti del clubbing, dal Red Zone al Cocoricò. Master Enjoy, mc e produttore, per 13 anni, è stato dietro la consolle della storica discoteca umbra a scandire il tempo dei dischi dei migliori dj della scena mondiale che si sono alternati nella discoteca di Casa del Diavolo.

A quel periodo e a quel mondo dedica il singolo "Chenesai".