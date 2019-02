VIDEO Umbria Wine Experience, l'importanza di promuovere il territorio sotto un marchio comune

Attraverso il vino, i suoi volti e le sue storie l'Umbria si fa conoscere nel mondo. Una mission che ha fatto propria Umbria Top Wines, la cooperativa - 95 aziende e 4 consorzi - che darà vita a Umbria WIne Experience, un vero e proprio tour in Europa e non solo, per far conoscere il territorio di cui il vino si propone come "biglietto da visita" rivolto non solo agli esperti del settore, ma anche agli appassionati enoturisti.

Un unico marchio per rendere più efficace la promozione, sostiene la realtà associativa, una progettualità sostenuta con convinzione dalla Regione per far conoscere tutte le eccellenze umbre a un pubblico sempre più vasto. Le interviste