VIDEO Perugia saluta i ragazzi del progetto "Erasmus Steam": "I Scambi culturali sono importarti per i nostri giovani e per l'Europa"

Le parole dell'assessore del comune di Perugia Diego Dramane Waguè sul progetto Erasmus Steam, che vede protagonisti i ragazzi dell'ITTS A. Volta di Perugia

Provengono dall’Italia, ma anche dalla Grecia, dalla Romania e dalla Turchia gli studenti ospiti dell’ITTS A. Volta di Perugia che partecipano al progetto Erasmus Steam -Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics- che ha come finalità la realizzazione, da parte degli stessi studenti, di lezioni interattive multidisciplinari per sviluppare competenze peer to peer e per promuovere una partecipazione attiva e consapevole. Gli argomenti trattati vanno dalla robotica allo storytelling, dalla geografia all’educazione museale, dalla fotografia alla consapevolezza del bello e, per realizzare i prodotti, i ragazzi hanno lavorato e lavoreranno utilizzando applicazioni e metodologie innovative. La delegazione ospite è a Perugia dallo scorso 17 marzo e, in questi giorni, hanno avuto modo non solo di lavorare insieme agli alunni del Volta, ma anche di visitare la città e di condividere le attività dei colleghi perugini.