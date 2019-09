VIDEO I Primi d'Italia dalle eccellenze di Amatrice al genio di Leonardo da Vinci

Amatrice e la sua amatriciana, i cinquecento anni di Leonardo da Vinci e una mostra a lui dedicata. Torna a Foligno l'appuntamento con I Primi d'Italia, l'evento promosso da Epta Confcommercio. L'iniziativa è in programma dal 26 al 29 settembre in piazza della Repubblica. Quattordici i villaggi del gusto dove poter assaporare le eccellenze e le ricette di diversi territori italiani, tra tradizione e innovazione.

Non mancheranno poi i corsi de I Primi d’Italia Junior e gli appuntamenti degustazione all’Auditorium Santa Caterina in collaborazione con l’Università dei Sapori e l’Associazione Professionale Cuochi Italiani. Già esauriti i posti a disposizione per stare A Cena con le stelle.