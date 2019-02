VIDEO Prezzo del latte, protestano i pastori anche a Perugia: "Così andare avanti è impossibile"

I produttori di latte umbri manifestano a Perugia, in piazzale Umbria Jazz. Una protesta in solidarietà con i colleghi sardi, ma anche per portare all'attenzione le difficoltà del settore. Dove il prezzo di vendita è considerato troppo basso. "Sì la Sardegna è il caso limite - dicono - ma anche in Umbria la situazione non è così ottimale. Chiediamo che il prezzo sia equo e non di spendere più di quanto incassiamo".

Costi crescenti negli anni a fronte di un prezzo di vendita che non muta da decenni, in alcuni casi il terremoto che ha contribuito a rendere ancora più pesante la situazione. Gli allevatori continuano a protestare e, come altrove, a versare litri e litri di latte per evidenziare il proprio dissenso.