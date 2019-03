VIDEO Nuova Classe B e casting per "I migliori anni" alla concessionaria Rossi Mercedes-Benz di Perugia

Entrare in concessionaria e uscire attori. Sabato 16 e domenica 17 febbraio, in occasione del lancio della nuova Classe B, gli showroom Rossi Mercedes-Benz di Perugia, Città di Castello, Foligno, Arezzo, Narni Scalo e Viterbo, hanno ospitato i casting per il prossimo film di Gabriele Muccino ‘I migliori anni’.

Si è trattato di un "auto-provino" per individuare piccole star, di età compresa tra 6 e 12 anni: la regia è stata affidata all’intelligenza artificiale della nuova Classe B che grazie all’innovativo sistema di infotainment Mbux creerà momenti d’interazione con i bambini. Inoltre, grazie alla collaborazione con Polaroid, è stato possibile portare a casa un bel ricordo della giornata.