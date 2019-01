VIDEO - Polizia municipale in festa per San Sebastiano, il bilancio del 2018: "Rimane il nodo del personale"

Anno impegnativo ancora di più di quello precedente. A causa di cronici problemi di sotto organico e per l'età degli agenti in servizio. A fronte di un impegno della Polizia Muncipale su fronti sempre maggiori. Lo ha detto il comandante del Corpo, Nicoletta Caponi, tirando le somme dell'attività svolta durante il 2018, in occasione della festa del protettore dei vigili urbani, San Sebastiano.