VIDEO Italia Viva Umbria debutta ad Assisi: "Basta pensare che il futuro si progetti con strumenti antichi"

"Avere un leader non è un reato", "Siamo salmoni e non sardine" anche se "le sardine ci stanno simpatiche". Italia Viva Umbria prende forma. Il debutto avviene all'Hotel Cenacolo di Assisi di fronte a una nutrita platea di volti più o meno noti della politica regionale. I senatori Nadia Ginetti e Leonardi Grimani, il consigliere comunale di Perugia Emanuela Mori, e il sindaco di Pietralunga Mirko Ceci - motori dell'iniziativa di Assisi - insieme al vice presidente della Camera Ettore Rosato parlano di quella che è, dicono, la vera novità nel panorama politico italiano e ccolgono diverse testimonianze di chi ha scelto, magari lasciando il Pd, di seguire Matteo Renzi in questo nuovo progetto politico, come Jessica Laloni, 24 anni, che ha lasciato la direzione nazionale dem "perché ho fatto più congressi che compleanni".

Ad ascoltare gli interventi un pubblico eterogeneo, proveniente non solo da esperienze di centrosinistra, come Massimo Monni. E poi il consigliere regionale civico Andrea Fora, l'ex assessore Antonio Bartolini, l'ex capogruppo Pd di Palazzo Cesaroni Chiacchieroni, i sindaci di San Venanzo e Giove, Marsilio Marinelli e Alvaro Parca. E la "padrona di casa", il sindaco di Assisi, Stefania Proietti.

Un occhio alle questioni regionali e uno al Governo, oggi alla prova del voto di fiducia sul decreto fiscale che ha fermato a Roma Maria Elena Boschi. "Gli equilibri sono delicati, ma il nostro interesse è continuare a far lavorare questo esecutivo" ha assicurato Rosato.