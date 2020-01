In piazza IV Novembre, questa mattina, 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con la Motobefana. Centinaia di centauri si sono ritrovati, sfidando il freddo, in centro per poi mettersi in cammino, dietro alla simpatica vecchietta che ha aperto il corteo, e raggiongere Panicale.

Come da tradizione, numerose moto di epoche e marche differenti hanno aderito all'iniziativa, ormai una consolidata tradizione per Perugia. A dare il via il sindaco, Andrea Romizi.