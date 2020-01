VIDEO San Costanzo, torcolo e fiera: la grande festa della città

Sono entrate nel vivo le celebrazioni per il patrono di Perugia, san Costanzo. In Borgo XX Giugno e poi in corso Vannucci l'omaggio del tradizionale torcolo a cui hanno partecipato in centinaia.

In pieno svolgimento anche l'altrettanto tradizionale fiera. Appuntamenti laici che affiancano i momenti religiosi dedicati al martire cristiano, protettore del capoluogo umbro.