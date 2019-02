È sabato 1 giugno la data scelta per il corteo del Perugia Pride, alla settima edizione. Anche per quest'anno è stata scelta la formula del corteo che si muoverà per le principali strade di Perugia, spiega l'Omphalos, "abbracciando il centro storico in una grande marcia per l’uguaglianza di diritti, la libertà e l’autodeterminazione".