VIDEO Perugia, Oddo sul caso Iemmello: “Pietro ha sbagliato, gli ho parlato da amico”

Alla vigilia della sentitissima Perugia-Frosinone (martedì 24 settembre, ore 21 allo stadio 'Curi'), Massimo Oddo è tornato sul caso Iemmello, reo di essersi sfogato ai microfoni di 'Dazn' dicendosi sorpreso dall'esclusione iniziale dopo il match pareggiato 2-2 a La Spezia grazie proprio a un gol da lui segnato al 90': “Da ex calciatore comprendo lo stato d'animo di tutti ed è normale che stare fuori non faccia piacere. Per questo io parlo tanto soprattutto con chi gioca di meno rispetto a quelli che scendono in campo più spesso, ma con franchezza e coerenza e senza prendere in giro nessuno spiegando piuttosto dove ritengo debbano migliorare per giocare di più"