VIDEO I carabinieri tornano in centro storico, inaugurata la stazione Perugia-Fortebraccio

I carabinieri tornano nel centro storico di Perugia. Inaugurata oggi, 27 novembre, la nuova stazione Perugia Fortebraccio che si colloca nel complesso di corso Garibaldi che già ospita il nucleo di Tutela Patrimonio culturale.

La stazione, dal dopo guerra, ha avuto quattro destinazioni diverse, in base anche alle mutate necessità strategiche per la sicurezza in città, ma questa "credo possa essere la definitiva" ha dichiarato il comandante della Legione Umbria, generale della Gala nel suo intervento.

Alla cerimonia di inaugurazione le massime istituzioni civili e militari, ma anche alcune classi di giovanissimi studenti a cui è andato il pensiero del comandante regionale e di quello provinciale, colonnello Fabi. Presenti anche i familiari del colonnello Valerio Gildoni, caduto in servizio.