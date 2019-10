Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Perugia per Eurochocolate. Una giornata tra cioccolato e selfie, strette di mano e saluti via telefono. Il presidente si è fermato a lungo nel capoluogo, visitando diversi stand tra cui quello della Pernigotti, i cui lavoratori sono impegnati in una delicata vertenza. Alla domanda sulle partite Iva ha risposto: "Quando sono diventato presidente del Consiglio ne avevo una, ho dovuta chiuderla. Conosco bene la situazione".