VIDEO Perugia, omaggio al carabiniere-eroe Donato Fezzuoglio: piantato l'albero della legalità

Gli alunni della scuola "Donato Fezzuglio" hanno adottato un giovane leccio, l'albero della legalità che li accompagnarà ogni giorno, crescendo nel giardino dell'istituto scolastico. La pianta è stata donata dai Carabinieri Forestali del Reparto Biodiversità di Assisi.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto culturale didattico “cultura della legalità”, istituito nel 2017 grazie alla collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri, il Comune di Perugia, la Direzione Didattica “I.C. Perugia 5”, l’Associazione Nazionale Carabinieri ed Emanuela Becchetti, molgio dell'appuntato, caduto in servizio il 30 gennaio 2006.

Emanuela Becchetti, proseguendo l'iniziativagià promossa lo scorso anno, ha finanziato 8 borse di studio per l’anno 2018-2019, in favore di altrettanti studenti dell’“I.C. Perugia 5”, meritevoli per rendimento scolastico e fattiva partecipazione alle attività didattiche, che risulteranno vincitori del concorso “Borsa di studio in onore dell’Appuntato dei Carabinieri Donato Fezzuoglio”.