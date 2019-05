Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Pamela Angelelli, la mamma coraggio di Montefalco, è a Tel Aviv per sottoporsi a una cura innovativa contro il cancro di cui ha scoperto essere malata quando era incinta del piccolo Nicola. La donna ha scelto di non curarsi per portare a compimento la gravidanza. Gara di solidarietà per aiutarla. Per donare www.gofundme.com/conpamela