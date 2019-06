VIDEO "Non vogliamo lasciare Norcia, stiamo rimettendo in piedi un piccolo laboratorio: dateci una mano"

Un devastante Terremoto in pochi secondi ci ha portato via tutti i nostri sogni, le nostre certezze...la nostra vita... Già provati, dal terremoto del 24 Agosto 2016 (che ha raso al suolo Amatrice e i piccoli paesi limitrofi), da quello di Visso e Ussita del 26 Ottobre 2016 e in ultimo quello del 30 Ottobre 2016 con epicentro Norcia...che ha concluso la sua opera distruttiva. Sono trascorsi quasi tre anni, la ricostruzione è ferma, solo piccoli interventi sono stati realizzati...tante persone se ne sono andate via dalla nostra amata cittadina...la nostra economia è messa a dura prova.. Dopo aver perso il lavoro abbiamo deciso di ricominciare tutto da capo e con le nostre forze. Abbiamo speso i nostri risparmi per riaprire una piccola norcineria di prodotti tipici, lo scorso giugno....il nostro sogno è quello di riaprire il piccolo laboratorio artigianale, per la lavorazione del tartufo e altri prodotti tipici di Norcia, vorremo ridare vita all'attività di famiglia! Abbiamo bisogno del vostro aiuto!