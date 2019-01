L'ondata di maltempo, annunciata su tutta la regione, ha interessato in particolare il Ternano. Con abbondanti precipitazioni come "racconta" il video di Gianluca Farnesi, condiviso da Perugia Meteo. Le immagini arrivano da frazione di Ospedaletto, in provincia di Terni, nella zona di Monte Peglia a 720 m sul livello del mare, dove sono caduti tra i 35 e i 40 centimetri di neve,