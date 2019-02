VIDEO Nero Norcia, il tartufo fa il tutto esaurito in centro storico: altri due fine settimana di mercato a marzo

d

Nero Norcia si riappropria dei suoi spazi e torna in centro storico, a circa due anni e mezzo dal sisma che ha profondamente ferito la città nursina. Un segno di quel ritorno alla normalità per la comunità che vede nella mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici uno dei momenti più importanti, una vetrina di respiro nazionale e un’occasione turistica per il territorio. La 56esima edizione dell’evento, è in programma per tre weekend. Dopo l'esordio del 22-24 febbraio, c'è ancora tempo il 2-3 e il 9-10 marzo per scoprire le eccellenze del territorio.