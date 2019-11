Opel Corsa, per la prima volta sul mercato nel 1982, ha riscosso un successo planetario. Venduta in oltre 13 milioni di esemplari, debutta adesso con la sesta generazione. Una ulteriore evoluzione per l'amata utilitaria che continua a sorprendere. L'abbiamo provata in anteprima, ecco i segreti del suo successo.