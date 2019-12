Il pilota perugino disabile Gianluca Tassi - anche presidente del Comitato Italiano Paralimpico umbro - si rimette in gioco e prenderà parte all'Africa Eco Race, il rally raid in programma in Africa dal 5 al 19 gennaio 2020. Lo farà a bordo di una Yamaha YXZ 1000RR e sarà accompagnato in questa avventura dal navigatore Angelo Montico, dal team manager Alessandro Brufola Casotto, dal meccanico David Giovannetti e dal team Qaddy supporter di Yamaha.