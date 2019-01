Dai leoni ai coccodrilli. E ancora rapaci e specie protette di vario genere. Il mercato nero degli animali esotici non conosce limite. L'impegno dei carabinieri forestali, nello specifico del gruppo specializzato Cites, è continuo anche per contrastare episodi di maltrattamenti, tanto nelle abitazioni private in aziende e strutture.

Un impegno a favore della tutela dell'ambiente e di tutte le diversità che lo abitano. Questa la situazione in Umbria presentata oggi al comando regionale.