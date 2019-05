VIDEO Nubifragio su Perugia, via Colle Maggio a Ferro di Cavallo è un fiume in piena. Muro crollato in via Col di Tenda

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le immagini di Enrico Guidi da Ferro di Cavallo, dove la strada si è trasformata in un fiume in piena di acqua e fango. Si registrano anche smottamenti e il cedimento di un muro di contenimento.

"Ancora allagata strada del Colle, all'altezza della Rpa - rilevano i residenti della zona - Per noi che abitiamo qui l'unico modo per uscire è passare per la Città della Domenica. Ma sono presenti in strata pietre e pezzi di asfalto strappati dalla violenza dell acqua".