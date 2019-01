VIDEO Maltempo, automobili e camion bloccati dalla neve: super lavoro per i vigili del fuoco

L'ondata di maltempo di oggi, 4 gennaio, ha provocato diversi problemi nelle zone maggiormente colpite. I vigili del fuoco del distaccamento di Gaifana sono stati impegnati in numerosi interventi per soccorrere automobilisti e camionisti rimasti bloccati con i loro veicoli, usciti di strada a causa delle condizioni delle strade. In particolare gli interventi si sono concentrati nelle zone dei comuni di Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Fossato di Vico.

