VIDEO Maltempo, a Mugnano i tombini non raccolgono acqua: i cittadini chiedono interventi

I tombini non lasciano defluire l'acqua. E il temporale di oggi, 23 settembre, ha presto provocato allagamenti ai margini della strada, minacciando garage e magazzini. Per la protesta dei residenti che chiedono interventi di manutenzione per evitare che episodi del genere, in questo caso al momento senza particolari conseguenze, si possano ripetere e provocare danni sicuramente maggiori. Il video inviato da una lettrice.

Mugnano non è la sola zona interessata da piccoli e grandi disagi provocati dal maltempo. I vigili del fuoco sono, infatti, impegnati su diversi fronti.