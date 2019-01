Vladimir Luxuria a Perugia: "Omofobia e violenza sulle donne, vere emergenze"

Vladimir Luxuria a Perugia per presentare il suo ultimi libro "Perù, aiutami tu". L'incontro, organizzato dalla neonata associazione culturale Clizia, è stato anche l'occasione per puntare i riflettori sulla lotta all'omofobia e alla violenza sulle donne. Per Luxuria, da sempre in prima linea per i diritti Lgbti, attualmente il Governo ha messo da parte la questione, "Siamo invisibili", mentre più positiva è la "reazione" alle unioni civili omossessuali: "Si è capto che non queste unioni non sono una minaccia per nessuno".