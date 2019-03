VIDEO Tumori, prevenzione e corretti stili di vita: i consigli dell'esperto in occasione di Marzo in Rosa

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La lotta al tumore passa anche per la prevenzione e per i corretti stili di vita. Dal professor Antonio Rulli, coordinatore scientifico della sezione di Chirurgia oncologica della mammella e dei tessuti molli dell'Università di Perugia, alcuni consigli su sane pratiche da applicare alla vita di tutti i giorni. La sezione insieme al Comune di Perugia promuove il progetto di Lilt, Marzo in Rosa, dedicato proprio alla lotta al tumore della mammella.

In occasione della Settimana della Prevenzione, grazie anche al contributo del Comitato di Perugia della Croce rossa italiana, le dipendenti comunali si sottoporranno a una visita senologica. Sono già 166 quelle che si sono prenotate. Si inizia la prossima settimana.