L'Umbria che Spacca ritorna al Frontone, tutti i nomi di punta e le novità: "Eventi in tutto il centro storico"

"L'Umbria che Spacca" si arricchisce: non ci saranno solo concerti (nomi di punta come Carl Brave, Zen Circus e The Subways) ma si terranno in tutto il centro storico di Perugia incontri e workshop dove si discuterà di musica, arte e gastronomia