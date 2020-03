restoaCasa. IL VIDEO... percussioni da famiglia: "Facciamo rumore...anche da casa!!!vicini anche se lontani!"

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Facciamo rumore...anche da casa!!!vicini anche se lontani!". Il messaggio che arriva da questa famiglia umbra bellissima in tempi di battaglia contro il coronavirus #restoacasa

Perugiatoday,it raccoglie le testimonianze in questo momento difficile, dove si deve stare a casa per fermare il contagio, dei cittadini umbri, dei lettori che devono affrontare tutte le difficoltà della quarantena. Alberto Antongnelli ci ha raccontato le sue giornate, le sue riflessioni e una bella conclusione sull'amicizia, quella vera. INVIACI LE TUE RIFLESSIONI, I TUOI INTERVENTI E LE TUE GIORNATE, DA SOLO O IN FAMIGLIA. (caricale sul sito o inviaci una mail: perugiatoday@citiynews.it o al direttore nicola.boss@citynews.it). Puoi inviare anche video e foto.