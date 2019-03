VIDEO Incendio a Ponte San Giovanni, il riassunto in immagini del rogo, della nube nera e del lavoro dei vigili del fuoco

Domenica di apprensione a Ponte San Giovanni e non solo, per l'incendio che ha interessato la Biondi Recuperi. Una densa nube nera ha avvolto la zona. Dopo oltre dodici ore di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme. In mattinata prelieivi e accertamenti da parte di Usl e Arpa. Sul posto anche i carabinieri.

Il video riassunto di queste ultime ore.