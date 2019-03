VIDEO Incendio a Ponte San Giovanni, il rogo alla Biondi Recuperi visto dall'alto

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dall'alto l'occhio del drone dei vigili del fuoco racconta l'incendio alla Biondi Recuperi di Ponte San Giovanni. Domenica pomeriggio, per cause ancora in fase di accertamento, una porzione dell'azienda specializzata nella gestione di rifiuti, è andata bruciata.

Nelle immagini l'area interessata dal rogo