IL VIDEO La rabbia del sindaco: "Di coronavirus si muore! Ma i furbetti vanno a spasso: siete delle teste di ca**o"

Il video-appello del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, a stare a casa per evitare il contagio. La rabbia di un sindaco che si sta battendo per il bene dei cittadini ma che deve fare i conti con una minoranza di soggetti che, anche oggi, stava a spasso senza motivo per la citta. Anche ai sindaci scappa la pazienza". Resterà nella storia quel "siete delle teste di cazzo". Pesante ma appropriato per chi mette a rischio la vita propria e soprattutto quella degli altri

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: