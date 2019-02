L'underwater treadmill è un macchinario innovativo che consente a cani e gatti di essere sottoposti a trattamenti di idroterapia. Camminare nell'acqua, in salita o in discesa, potenziando la muscolatura senza appesantirla. Per la riabilitazione dopo in intervento, per il trattamento di animali in sovrappeso, ma anche per allenamenti specifici come per i cani del soccorso alpino.

Il servizio innovativo è attivo al centro Mon Petit Village di Perugia.