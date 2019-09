VIDEO Grifone 2019, il soccorso arriva dal cielo

Si è conclusa da poco l'esercitazione internazionale Grifone 2019, che ha visto 11 elicotteri e 2 aerei solcare i cieli dell’Umbria. L’esercitazione è stata coordinata dall'Aeronautica Militare, con il supporto del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas e ha visto impegnati equipaggi di volo e squadre di terra da tutta Italia, ma anche a Spagna, Svizzera e Francia. A partecipare alle operazioni anche Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Esercito Italiano, Croce Rossa Italiana - Italian Red Cross e Vigili del Fuoco.

i sono simulati due crash aerei in montagna, il recupero di alpinisti in difficoltà, escursionisti colti da malore, un parapendisti precipitato in un albero e un forrista infortunato, sono inoltre state sviluppati anche gli scenari legati al post incidente con intervento di magistrati, staff legali ed Arpa, Il tutto nello scenario incredibile delle montagne Umbre.

Oltre 150 gli uomini e donne intervenuti del Soccorso Alpino e Speleologico, con unità cinofile, squadre mediche, torrentistiche, coordinatori e direttori delle operazione di ricerca, logisti.