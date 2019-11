VIDEO Antognolla Open, alla scoperta dell'arte del golf

Il Golf Club Antognolla ha dato il benvenuto a tutti i suoi membri e agli ospiti invitati alla seconda edizione del torneo di golf “Antognolla Open”. Ad Antognolla, i golfisti hanno potuto godere di quello che è stato ampiamente riconosciuto come uno dei migliori campi da golf a 18 buche in Italia, progettato dal famoso architetto Robert Trent Jones Jr.

Prima dell'inizio della gara i golfisti hanno assistito a uno spettacolo di giocoleria tenuto da un professionista della Pga. A seguire, tutti coloro che desideravano avvicinarsi al mondo del golf hanno avuto la possibilità di migliorare il loro swing con delle lezioni. Un inizio rilassato della giornata, prima della partenza della gara che ha incoronato il campione assoluto dell'Antognolla Open per il 2019.

“Il crescente interesse che abbiamo osservato nei confronti di Antognolla Golf suggerisce che l'Umbria sta gradualmente diventando un centro di attrazione per gli amanti del golf. Il numero di giocatori internazionali nel nostro club è cresciuto del 33% nell'ultimo anno. In generale, in Italia, la popolarità del golf sta rapidamente guadagnando slancio, soprattutto in previsione della Ryder Cup, che si svolgerà in Italia nel 2022", ha asserito César Burguière, direttore del golf presso Antognolla Golf.