VIDEO Lotta ai cambiamenti climatici, anche a Perugia si torna in piazza

Di nuovo in piazza per l'ambiente. Anche a Perugia una nuova iniziativa dei Fridays for Future dopo il partecipato corteo del 7 settembre scorso. I manifestanti, studenti ma non solo, si sono ritrovati in piazza Italia, di fronte a palazzo Cesaroni, per rinnovare il loro appello a mettere al centro dell'agenda politica il rispetto dell'ambiente e il contrasto a uno stile di vita che sta determinando un inesorabile cambiamento climantico.

Il movimento in Umbria si sta organizzando e per dicembre sono previsti, a Foligno, gli stati generali dei gruppi che animano le diverse città, per creare un coordinamento regionale.