VIDEO Foligno, sta bene il cane ferito dagli spari: "Guardate come corre Stitch!"

Una storia che ha indignato gli 'internauti' umbri si conclude con il lieto fine. Parliamo della disavventura vissuta dal cane Stitch, ferito da un colpo di arma da fuoco a Sant'Eraclio come denunciato ieri (giovedì 20 febbraio) dal suo padrone sul gruppo Facebook 'Segnalazioni Foligno' . "Il cane fortunatamente è salvo per miracolo" aveva detto il proprietario del cane che il giorno dopo tira un sospiro di sollievo e ringrazia tutti gli utenti per i messaggi di solidarietà, postando sullo stesso gruppo Facebook un video in cui si vede Stitch correre felice dietro a un pallone: "Io e stitch vi ringraziamo a tutti per i messaggi d'affetto che ci avete mandato. È più felice che mai: vai Stitch!"