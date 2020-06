VIDEO Festa del 2 Giugno a Perugia, cerimonia ristretta in Prefettura: l'alzabandiera e il messaggio del Presidente

In Prefettura, a Perugia, la cerimonia per la Festa della Repubblica alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Dopo l'alzabandiera accompagnato dall'Inno di Mameli, e l'omaggio alle vittime delle due Guerre, il prefetto Raffaele Sgarglia ha letto il messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con le sue parole ha voluto omaggiare chi ha affrontato l'emergenza coronavirus in prima linea, partendo dagli amministratori di tutti i livelli e il personale sanitario.

Proprio l'emergenza covid-19 ha reso necessario svolgere la cerimonia in forma ridotta e praticamente senza pubblico.