Il coordinatore nazionale di Demos, Democrazia Solidale, a Perugia per sostenere la candidatura di Andrea Fora e Maria Laura Tufi nella lista Bianconi per l'Umbria, nel giorno dell'iniziativa promossa dal Family Day, alla quale parteciperanno i leader nazionale Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, per sottoscrivere il manifesto valoriale definito da alcune associazioni della famiglie.