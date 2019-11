Presentata la sesta edizione di Fa' la cosa giusta! Umbria, la fiera del consumo consapevole, in programma dal 15 al 17 novembre all'Umbriafiere di Bastia (padiglioni 7 e 8). In un unico spazio, culturale e commerciale, 220 stand con prodotti buoni e naturali divisi in 10 aree tematiche: dall'abbigliamento alla cosmesi, dai servizi al food, dall'arredamento al mondo dell'infanzia.