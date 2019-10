VIDEO Eurochocolate ha "attaccato bottone", adesso è pronto per il "Choco di parole". Con i golosi exit poll si attende l'esito del voto

Eurochocolate ha "attaccato bottone" e adesso si prepara a dedicarsi al "choco di parole" della prossima edizione. Svelato il claim 2020 del festival internazionale del cioccolato a un giorno dalla chiusura dell'evento 2019. Chiusura che arriva in concomitanza con le elezioni regionali a cui è dedicata la maratona, se non Mentana, "mentina" che Eurochocolate ha in programma per domenica notte.

Oltre agli exit poll al sapore di cioccolato, sarà allestita un'area ospitality dove Guarducci e il suo staff accoglieranno candidati e giornalisti con golosità varie, chiudendo così il cerchio su un'edizione che ha visto Eurochocolate essere, a suo modo, il fulcro della politica locale e nazionale con i leader dei diversi schieramenti in visita agli stand e impegnati a realizzare cioccolatini.