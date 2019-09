VIDEO Elezioni regionali, Umbria civica: "Se Pd vuole imporre la sua scelta, non c'è spazio. M5S dialogo possibile"

La coalizione di centrosinistra Umbria civica, verde e sociale non fa sconti. Con la scelta della candidatura di Fora, c'è stato un errore di metodo decisivo. Se non si torna indietro, un alleanza è impossibile. Non è Fora il "male", ma il modo in cui la sua candidatura è stata avanzata, dicono, e di fatto imposta. Un nome prima di un programma su cui convergere e prima di un confronto dal quale far scaturire una candidatura condivisa. Cinque Stelle? Dialogo possibile. L'intervista a Franco Raimondo Barbabella.