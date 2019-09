VIDEO Elezioni regionali, Bianconi e il voto al centrodestra, Verini: "Un valore aggiunto, scelte fatte su persone e per il territorio"

Sulle polemiche relative al sostegno di Vincenzo Bianconi a una candidata di Forza Italia e sul voto al sindaco di Norcia, di centrodestra, Nicola Alemanno, fa chiarezza il commissario del Pd, Walter Verini. "Se non siamo stati insieme alla festa nazionale dell'Unità non è un problema, anzi è un valore aggiunto" sostiene il commissario, sottolineando la validità della candidatura civica espressa da dem e Cinque Stelle per le prossime elezioni regionali.

"Le scelte di Vincenzo sono state sempre di cuore, per il territorio, ha sostenuto chi ha ritenuto che meglio potesse sostenere Norcia e la Valnerina, non sono scelte politiche. Centinaio un bravo ministro? Si è complimentato per una scelta fatta, molto importante per i territorii terremotati. Che è cosa ben diversa da sostenere che ha elogiato il ministro".