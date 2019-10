VIDEO Elezioni regionali Umbria, Meloni: "Eccellenze finora mortificate dalla una cattiva promozione, ha tutto per poter volare"

Giorgia Meloni a Ponte San Giovanni per sostenere i candidati di Fratelli d'Italia nella corsa alla Regione e in sostegno alla candidata Donatella Tesei. Dalla sicurezza alla promozione dell'Umbria i temi affrontati dalla presidente di Fratelli d'Italia.

"L'Umbria ha tutto quello che serve per farla competere, ma finora non è stata promossa adeguatamente. E' impossibile pensare a sviluppare il turismo se arrivare a scoprire le sue bellezze è così difficile". E in relazione al delitto di Roma, Meloni ha ribadito la necesità che la legge italiana assicuri certezza della pena e niente sconti ai condannati.