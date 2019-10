VIDEO Elezioni regionali, Zingaretti a Perugia: "Uniti per l'amore dell'Umbria, Salvini ha lasciato solo debiti e odio"

Prosegue il tour elettorale di Nicola Zingaretti in Umbria. Dopo la cena da tutto esaurito da Faliero, il segretario del Pd, oggi, 19 ottobre, si è recato al mercato di Pian di Massiano al gazebo del Pd.

Soddisfazione per la manovra finanziara ora al vaglio di Bruxelles e rinnovata fiducia nel candidato presidente Vincenzo Bianconi, "uomo e imprenditore capace, indipendente, che saprà far bene". E sulla coalizione non ha dubbi: "Ci siamo uniti per il bene dell'Umbria".