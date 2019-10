VIDEO Elezioni Umbria, Verini (Pd): "Per troppo tempo non abbiamo riconosciuto limiti ed errori. Sconfitta un'idea valida"

Il commissario del Pd, Walter Verini, commenta il risultato delle elezioni che ha visto la coalizione di centrosinistra sconfitta nettamente dal centrodestra. Non sono mancati errori, sottolinea Verini, il principale quello di non aver percepito i limiti del partito. Resta, dice, la validità del candidato sostenuto, Vincenzo Bianconi, che avrebbe rappresentato una novità, dice. Altro rammarico: l'incapacità di far capire all'elettorato dei Cinque stelle il nuovo progetto che stava nascendo.