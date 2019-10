VIDEO Elezioni regionali Umbria, Salvini: "Questa regione merita un progetto di cambiamento di dieci anni, siamo pronti"

Matteo Salvini ancora in Umbria per sostenere la candidatura di Donatella Tesei alla presidenza della Regione. Occasione unica per interrompore decenni monocolore che hanno portato al declino dell'Umbria, ha detto il segretario del Carroccio, dal palco allestito al mercato del sabato di Pian di Massiano, rimandando al mittente le critiche di chi lo vuole eccessivamente presente sul territorio, "Evidentemente hanno paura".

Tra temi nazionali e locali, il leader della Lega non ha risparmiato stoccate agli avversari, "Si sono alleati accusatori e accusati perché non deve vincere la Lega. Poco come programma. Non dimentichiamoci perché si vota adesso in Umbria" ha commentato l'ex ministro prima di concedersi all'immancabile rituale dei selfie con i suoi sostenitori e una promessa: "Se vinciamo, mi trasferisco in Umbria".