VIDEO Elezioni Umbria, Salvini contro Conte: "Continua nell'opera di distruzione, la maggioranza non è quella al governo"

Il leader della Lega con la neo presidente (in attesa della proclamazione) della Regione, Donatella Tesei, tira le somme di una nottata che ha regalato al Carroccio e al centrodestra una grande soddisfazione elettorale. Con le urne che hanno decretato un'affermazione storica per la Lega e per il centrodestra che prende, per la prima volta, le redini della Regione.

Per l'ex ministro dell'Interno, quello del 27 ottobre, è un voto che ha valore nazionale e sull'argomento attacca il premier Conte: "Continua nella sua opera di demolizione della regione".